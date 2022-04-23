Замкомандира "Азова" в эфире британского ТВ не смог показать гражданских на "Азовстали"

Боевик начал оправдываться, что люди якобы находятся в другой части комбината и проживают отдельно от силовиков для безопасности.

Замкомандира нацбатальона "Азов" Святослав Паламар с позывным Калина выступил в эфире британского ТВ. Находящийся в промзоне "Азовстали" пожаловался на нехватку медикаментов и боеприпасов, а также заявил о присутствии на территории большого числа гражданских.

Боевик посетовал на дефицит лекарств, боеприпасов, а также ухудшение условий на позициях боевиков на территории заблокированного промышленного предприятия. При этом он умолчал о том, что российские войска предлагают добровольно сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам. Кроме того, Калина заявил, что на территории "Азовстали" есть гражданские лица, однако не смог показать и доказать их присутствие.

"Они находятся в подвальных помещениях. Там их 80–100 человек... Но хочу сказать, что мы не знаем их точного количества. И там есть разрушенные помещения… Мы... не можем туда добраться, потому что идут постоянные обстрелы. У нас со многими из них нет связи", — попытался объясниться Паламар.

Может быть, в следующей беседе с западными СМИ он сможет подобрать слова, чтобы пояснить, почему есть возможность выйти в эфир британского телеканала, но нет вариантов связаться с мирными гражданами, которые оказались "заблокированы" с боевиками на одной территории.