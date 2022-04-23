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Опубликовано 23 апреля 2022, 15:55

Политолог Кошкин счёл высшей степенью непорядочности рассылку русофобских билбордов Польшей

По оценке эксперта, такие действия являются разжиганием межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни.

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о рассылке по Европе антироссийских билбордов — это пример того, как "не должен поступать руководитель в XXI веке". Об этом RT сказал политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Высшая степень непорядочности для такого высокого и ответственного, как он себя считает, руководителя... Я бы сказал, что это разжигание межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни", подчеркнул эксперт.

Он добавил, что польский политик старательно подталкивает страны Европы к глобальному конфликту и, видимо, на полпути останавливаться не желает.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил выслать в страны Европы билборды с антироссийским содержанием из-за проведения "Операции Z".

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Getty imagers / Artur Widak / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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