Политолог Кошкин счёл высшей степенью непорядочности рассылку русофобских билбордов Польшей
По оценке эксперта, такие действия являются разжиганием межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни.
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о рассылке по Европе антироссийских билбордов — это пример того, как "не должен поступать руководитель в XXI веке". Об этом RT сказал политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
"Высшая степень непорядочности для такого высокого и ответственного, как он себя считает, руководителя... Я бы сказал, что это разжигание межгосударственной, межэтнической и межнациональной розни", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что польский политик старательно подталкивает страны Европы к глобальному конфликту и, видимо, на полпути останавливаться не желает.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил выслать в страны Европы билборды с антироссийским содержанием из-за проведения "Операции Z".
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