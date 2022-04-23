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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 17:16
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Посольство РФ обвинило Трюдо в дискриминации россиян из-за Украины

В диппредставительстве напомнили о его угрозах "последствиями" всем гражданам РФ в международном спорте.

Российское посольство обвинило премьер-министра Канады Джастина Трюдо в дискриминации россиян из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в телеграм-канале.

"21 апреля премьер-министр Трюдо пригрозил всем россиянам "последствиями" в международном спорте. Прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности", — сказано в сообщении.

Кроме того, в посольстве не согласны с безосновательными обвинениями Министерства внутренних дел Канады о работе независимых журналистов в РФ, подчеркнув, что ограничивающая работу российских СМИ Оттава не должна упрекать Москву в подобном.

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Ранее Лайф писал, что Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады.

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Никита Осипов
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