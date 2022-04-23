Джонсон и Зеленский договорились о "новом этапе" военной помощи Украине

Речь велась о санкциях, новом этапе военной помощи и обновлённой системе безопасности.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили будущую обновлённую систему безопасности и новый этап военной помощи Украине. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Незалежной Андрей Сибига телеканалу "Рада".

"Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжёлой технике. Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности", — перечислил Сибига.