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Опубликовано 23 апреля 2022, 17:13
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Джонсон и Зеленский договорились о "новом этапе" военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / Efrem Lukatsky

Речь велась о санкциях, новом этапе военной помощи и обновлённой системе безопасности.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили будущую обновлённую систему безопасности и новый этап военной помощи Украине. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Незалежной Андрей Сибига телеканалу "Рада".

"Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжёлой технике. Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности", — перечислил Сибига.

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Ранее Джонсон признал, что десятки украинских военных тренируются в Британии. Закончив подготовку, они отправятся обратно вместе с партией из 120 боевых машин, в том числе броневиков Mastiff, Husky и Wolfhound.

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Анатолий Симоненко
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