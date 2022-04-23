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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 18:57
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"Роскосмос" разместит изображение украинской бабушки со Знаменем Победы на ракете

Изображение, посвящённое украинской бабушке со Знаменем Победы. Фото © Telegram / РОГОZИН

Изображение, посвящённое украинской бабушке со Знаменем Победы. Фото © Telegram / РОГОZИН

Пожилая женщина прославилась, когда защитила от бойцов ВСУ стяг, за который воевали её родители.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, разместят на корпусе ракеты-носителя.

"Изображение пожилой женщины-героини с красным знаменем в руках появится на корпусе ракеты-носителя "Роскосмоса" на одном из ближайших ракетных пусков", — написал он в своём телеграм-канале, добавив к публикации одно из многочисленных изображений, посвящённых бабушке.

Напомним, речь идёт о героине ролика, снятого украинскими военнослужащими, предположительно, в Донбассе, которая решила, что к дому подошли российские военные, и вышла им навстречу со Знаменем Победы. Бабушка сообщила, что молилась за них, однако признание не понравилось человеку в форме. Не сознаваясь в том, что находится на стороне Украины, мужчина взял полотно из рук пенсионерки и растоптал. В итоге женщина отказалась от помощи бойцов ВСУ, а напоследок отметила, что это был флаг, за который воевали её родители, в то время как боевики просто взяли и "наступили". История бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН. Там назвали поступок пенсионерки настоящим подвигом.

Скульптуру бабушки со Знаменем Победы воронежского мастера установят к 9 Мая
Скульптуру бабушки со Знаменем Победы воронежского мастера установят к 9 Мая
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Николь Вербер
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