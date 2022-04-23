"Роскосмос" разместит изображение украинской бабушки со Знаменем Победы на ракете

Напомним, речь идёт о героине ролика, снятого украинскими военнослужащими, предположительно, в Донбассе, которая решила, что к дому подошли российские военные, и вышла им навстречу со Знаменем Победы. Бабушка сообщила, что молилась за них, однако признание не понравилось человеку в форме. Не сознаваясь в том, что находится на стороне Украины, мужчина взял полотно из рук пенсионерки и растоптал. В итоге женщина отказалась от помощи бойцов ВСУ, а напоследок отметила, что это был флаг, за который воевали её родители, в то время как боевики просто взяли и "наступили". История бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН. Там назвали поступок пенсионерки настоящим подвигом.