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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 20:34
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Зеленский заявил о подготовке Киевом ответа России на предложение урегулирования

По словам главы государства, украинские группы приступили к работе над ответом на поступившие от российской стороны месседжи.

Киев готовит ответ России на предложение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Они [Россия] передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине. — Прим. Лайфа), с ними наши группы работают", пояснил украинский лидер во время пресс-конференции.

Зеленский назвал условия, при которых Украина незамедлительно выйдет из переговоров с РФ
Зеленский назвал условия, при которых Украина незамедлительно выйдет из переговоров с РФ

Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. При этом политолог Владимир Жарихин предположил, что ультиматум лидера Украины связан с приказом США. По его мнению, это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова
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