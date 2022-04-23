Зеленский заявил о подготовке Киевом ответа России на предложение урегулирования
По словам главы государства, украинские группы приступили к работе над ответом на поступившие от российской стороны месседжи.
Киев готовит ответ России на предложение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
"Они [Россия] передали месседжи, ответы на коммюнике (проект договора об урегулировании на Украине. — Прим. Лайфа), с ними наши группы работают", — пояснил украинский лидер во время пресс-конференции.
Как уже писал Лайф ранее, президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Москвы и Киева. При этом политолог Владимир Жарихин предположил, что ультиматум лидера Украины связан с приказом США. По его мнению, это настоящая отговорка, чтобы не продолжать поиск компромисса.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky