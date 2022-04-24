"Жалкое шоу": Зеленского высмеяли за брифинг в метро и предложили для следующего саркофаг в Чернобыле

По мнению пользователей, сделано это было "для пиара и зрелищности". Они отметили, что в том случае, если он согласится на их идею, цель будет достигнута.

Пользователи "Твиттера" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его пресс-конференции в киевском метро. Поводом для возмущения стала публикация французского журналиста Лорана Базена, в которой он выразил восхищение "мужеством" главы Незалежной. Однако не все пользователи согласны с его позицией.

Комментаторы сочли эту пресс-конференцию позорным и жалким шоу, а также обратили внимание, что в том же метро прячутся "тысячи украинцев". Они позлорадствовали, что в следующий раз Зеленскому нужно провести брифинг "прямо на саркофаге над Чернобыльской АЭС", так как всё делается "для пиара и зрелищности".

По их мнению, лидер Незалежной "прикрывается своим народом" и использует граждан "в качестве заложников". Пользователи убеждены, что глава Украины "проиграл в противостоянии, за которое сам и несёт ответственность".