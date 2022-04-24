В Москве парень одним ударом "обезглавил" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы

Изображение героини популярного ролика было установлено на входе в стоматологическую клинику в районе Куркино, однако простояло недолго.

В Москве мужчина ударом руки сломал фигуру бабушки с флагом СССР. Видео © VK / "ДТП и ЧП Москва"

В Москве молодой человек ударом руки сломал фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы на Куркинском шоссе. Кадры с камер наблюдения опубликовали в Сети.

Изображение хорошо всем знакомой бабушки было установлено на входе в стоматологическую клинику в районе Куркино, однако простояло недолго. На кадрах видно, что компания молодых ребят с бутылками пива подходит к ней и один из них бьёт кулаком прямо по голове героини, отчего кусок отлетает. После этого хулиганы, веселясь, уходят. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нарушителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. 24-летний житель Москвы, а также ряд граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", — сказала Волк журналистам.