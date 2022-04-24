В ЛНР показали Красное Знамя Победы над освобождённым посёлком Новотошковское

Флаг водружён на здании лицея № 10, населённый пункт теперь полностью контролируется подразделениями республики.

Силы ЛНР вытеснили украинских военных из посёлка Новотошковское. Видео © Telegram / "Народная милиция ЛНР"

Силы Луганской Народной Республики полностью вытеснили украинских военных из посёлка Новотошковское. Теперь и здесь развевается красное знамя, а значит, сюда будет возвращаться мирная жизнь — уже без нацизма. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР, капитан Иван Филипоненко.

"Очередной красный флаг, флаг Победы, водружён теперь над десятым лицеем населённого пункта Новотошковское. Наличие здесь флага Победы означает, что посёлок полностью под контролем ЛНР", — поделился он в "Телеграме", опубликовав кадры здания.