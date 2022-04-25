Он датируется 17 февраля 2022 года, нашли его российские военнослужащие в брошенной украинскими солдатами самоходной артиллерийской установке в исправном состоянии.

Российские ВС нашли в Харьковской области документ о подготовке нападения ВСУ на Донбасс. Видео © t.me / rt_russian

Российские военнослужащие обнаружили в освобождённом селе Бугаевке Харьковской области документ Вооружённых сил Украины, в котором говорится о подготовке нападения на Донбасс. Об этом сообщает RT.

Документ датируется 17 февраля 2022 года, нашли его в брошенной националистами самоходной артиллерийской установке. Также в Бугаевке был обнаружен дом члена "Правого сектора"* националиста Равчака. Сообщается, что он сбежал ещё в начале "Операции Z". В здании были найдены многие вещи, в том числе нацистская символика, знаки отличия и пропагандистская литература НАТО.

Ранее в ДНР рассказали о нехватке боеприпасов у украинских военных. По словам командира батальона "Пятнашка" Ахры Авидзбы, чувствуется снижение градуса, поскольку было ликвидировано много складов, теперь пополнять запасы бойцам Незалежной неоткуда.