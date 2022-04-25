Все имеющиеся в наследстве советские вооружения уже были переданы, и Киев их успешно "профукал". Сейчас Незалежная снабжается "одноразовыми противотанковыми средствами", говорит он.

Европейские страны стали задумываться, зачем им поставлять вооружение Украине. Так считает командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

"Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда?" — приводит его слова РИА "Новости".

Авидзба говорит, что снабжают Киев "одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами". При этом все имеющиеся на Западе советские виды вооружений уже были переданы Украине, которая их "успешно давно профукала где-то в виде косых попаданий в поля", где-то — в виде трофеев для ДНР. Также ВСУ несут критические потери в живой силе, которые просто некем пополнить, говорит комбат "Пятнашки".

"Те потери, которые у них, — они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет", — утверждает командир.

Авидзба заметил, что "есть определённые какие-то бригады, которые вначале нам их сопоставили, они стояли перед нами, сегодня они ротировались, их сняли". Это связано с огромными потерями и упавшим моральным духом. Попытки заменить их успехом не увенчались, боеспособного подразделения, которое было, уже нет, говорит комбат.