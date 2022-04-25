"Обезглавивший" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы раскаялся и попросил прощения
В отношении задержанного уже составлен протокол по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также его вместе с друзьями привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Парень, который одним ударом "обезглавил" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы, попросил прощения и раскаялся. Видео © Telegram / МВД Медиа
Столичные полицейские задержали молодого человека, "обезглавившего" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы на Куркинском шоссе. На допросе 24-летний злоумышленник принёс свои извинения и раскаялся в содеянном.
"Я совершил большую ошибку в своей жизни. Я узнал то, что я сделал, на следующий день, то есть я был не в адекватном состоянии. Надеюсь, люди поймут, что я это сделал не из каких-то злых побуждений, а просто по глупости", — сказал задержанный.
Молодой человек подчеркнул, что никогда не поддерживал антироссийских или нацистских настроений. Он также добавил, что готов возместить весь нанесённый ущерб. В отношении задержанного уже составлен протокол по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также его вместе с друзьями привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как компания молодых ребят с бутылками пива подходит к фигуре бабушки и один из них бьёт кулаком прямо по голове героини, в результате чего отлетает кусок макета. После этого хулиганы, веселясь, уходят.
Telegram / МВД Медиа