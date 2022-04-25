"Обезглавивший" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы раскаялся и попросил прощения

В отношении задержанного уже составлен протокол по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также его вместе с друзьями привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Парень, который одним ударом "обезглавил" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы, попросил прощения и раскаялся. Видео © Telegram / МВД Медиа

Столичные полицейские задержали молодого человека, "обезглавившего" фигуру украинской бабушки со Знаменем Победы на Куркинском шоссе. На допросе 24-летний злоумышленник принёс свои извинения и раскаялся в содеянном.

"Я совершил большую ошибку в своей жизни. Я узнал то, что я сделал, на следующий день, то есть я был не в адекватном состоянии. Надеюсь, люди поймут, что я это сделал не из каких-то злых побуждений, а просто по глупости", — сказал задержанный.

Молодой человек подчеркнул, что никогда не поддерживал антироссийских или нацистских настроений. Он также добавил, что готов возместить весь нанесённый ущерб. В отношении задержанного уже составлен протокол по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Также его вместе с друзьями привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.