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Опубликовано 25 апреля 2022, 13:48
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На Украине придумали "механизм" для присвоения замороженных за рубежом активов РФ

У властей Незалежной есть два плана. Один из них подразумевает подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств Москвы.

Министерство юстиции Украины и офис Владимира Зеленского разработали механизм для получения замороженных за границей активов России. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Незалежной Андрей Смирнов.

"Офисом президента совместно с Министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счёт компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого", — сказал он в видео, которое опубликовала пресс-служба офиса Зеленского в телеграм-канале.

По словам Смирнова, основной план взыскания средств РФ подразумевает подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета с этих денег и направление их пострадавшим. Согласно другому варианту, каждая страна, где есть замороженные российские средства, должна принять специальный закон.

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Ранее Вашингтон и Киев обсудили использование замороженных активов РФ для помощи Украине. Незалежной ежемесячно необходима поддержка в размере пяти миллиардов долларов. Там хотят добиться разрешения снимать средства с заблокированных российских счетов.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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