Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, удары украинские силовики нанесли утром 26 апреля. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Петровского района Донецка погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как он уточнил в телеграм-канале, удары случились утром по улице Героев Миуса, 8. В результате скончалась женщина 1956 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.