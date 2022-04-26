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Опубликовано 26 апреля 2022, 06:28

Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, удары украинские силовики нанесли утром 26 апреля. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины Петровского района Донецка погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как он уточнил в телеграм-канале, удары случились утром по улице Героев Миуса, 8. В результате скончалась женщина 1956 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

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А накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ посёлка Журавлёвка. В результате ударов есть раненые, жилые дома получили повреждения. В связи со случившимся губернатору пришлось экстренно отменить командировку.

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Артур Лапсаков
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