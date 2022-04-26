Депутат Европарламента Донато обвинила США в бессмысленном спонсировании Киева

Итальянский парламентарий предупредила, что за это "беспрецедентное безумие" Европе потом придётся поплатиться, и не только в финансовом плане.

Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато опубликовала заявление, в котором выступила против помощи Украине. Своим мнением она поделилась в "Твиттере".

В сообщении парламентарий раскритиковала вооружённую и другую помощь, которую Белый дом и Евросоюз предоставляют Киеву, что в результате наносит экономический ущерб другим странам.

"Этот вооружённый США и ЕС субъект [Владимир Зеленский] выкачивает огромные экономические ресурсы из наших стран с тысячами жертв, чтобы устроить армрестлинг с Путиным. Мы оплатим счёт, не только финансовый, за это беспрецедентное безумие", — отметила Донато.