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Опубликовано 26 апреля 2022, 09:39

Постпред РФ при ОЗХО: У Киева есть потенциал для разработки химического оружия

Шульгин отметил, что Россия примет все возможные меры, чтобы предотвратить вероятность провокаций с использованием химоружия украинской стороной.

Украина имеет потенциал для создания химоружия, поскольку Киев обладает мощной химической промышленностью. Об этом сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Если они думали воссоздать ядерное оружие, то почему бы не воссоздать химическое оружие, потенциал у них с прошлых лет сохранился, мощная химическая промышленность", — заявил он на брифинге, приуроченном к международному дню основания организации.

Шульгин отметил, что Россия примет все возможные меры, чтобы предотвратить вероятность подобных провокаций с украинской стороны.

Россия распространила в СБ ООН документы об угрозе провокаций Киева с ядерным оружием
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переходе США к "играм за красной линией" на Украине. Каждый из погибших граждан страны останется на совести американских "стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона" и "их киевских марионеток", отметила дипломат.

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Фальке
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