Глава МИД ДНР: Никто не воспользовался гумкоридором для выхода с "Азовстали"

Министр также предупредила о возможных попытках новых прорывов нацбатов с территории предприятия, однако уточнила, что у них это не получится, ведь завод надёжно заблокирован.

На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором для выхода с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором", — сказала она в эфире Первого канала.

Если на предприятии действительно есть мирные жители, то националисты удерживают их в качестве живого щита, добавила министр. Также глава МИД не исключила новых попыток прорыва нацбатов из-за нехватки продовольствия, но покинуть территорию они не смогут, ведь она надёжно заблокирована.