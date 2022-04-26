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Опубликовано 26 апреля 2022, 10:28

Глава МИД ДНР: Никто не воспользовался гумкоридором для выхода с "Азовстали"

Министр также предупредила о возможных попытках новых прорывов нацбатов с территории предприятия, однако уточнила, что у них это не получится, ведь завод надёжно заблокирован.

На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором для выхода с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором", — сказала она в эфире Первого канала.

Если на предприятии действительно есть мирные жители, то националисты удерживают их в качестве живого щита, добавила министр. Также глава МИД не исключила новых попыток прорыва нацбатов из-за нехватки продовольствия, но покинуть территорию они не смогут, ведь она надёжно заблокирована.

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Напомним, 25 апреля Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с "Азовстали". Эта ситуация, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате гражданских, к собственным гражданам.

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VK / Министерство иностранных дел ДНР (МИД ДНР)

Артур Лапсаков
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