Захарова: Зеленский считает ситуацию на "Азовстали" козырем в рукаве
Киевский режим намерен манипулировать сложившимися обстоятельствами за счёт использования находящихся там людей, уверена официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали", используя её в качестве козыря в рукаве. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах", — сказала она.
По мнению дипломата, Зеленский считает, что следует иметь некий козырь в рукаве. И, несмотря на то что он является страшным и кровавым, президент Украины воспринимает его как карту, которую "можно бесконечно разыгрывать".
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился привлечь организацию к эвакуации гражданских с "Азовстали". Он также уточнил, что последующие дискуссии на эту тему будут продолжены с Минобороны России.
t.me / Мария Захарова