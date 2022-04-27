Захарова: Зеленский считает ситуацию на "Азовстали" козырем в рукаве

Киевский режим намерен манипулировать сложившимися обстоятельствами за счёт использования находящихся там людей, уверена официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали", используя её в качестве козыря в рукаве. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах", — сказала она.

По мнению дипломата, Зеленский считает, что следует иметь некий козырь в рукаве. И, несмотря на то что он является страшным и кровавым, президент Украины воспринимает его как карту, которую "можно бесконечно разыгрывать".