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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 11:13
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Медведев предрёк ФРГ печальный конец из-за одобрения поставок тяжëлого вооружения Киеву

Сегодня Бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением таких поставок.

Немецким депутатам "не дают покоя лавры предшественников", а саму Германию может ждать печальный конец. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Бундестага об отправке тяжёлого вооружения на Украину.

"Бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", — написал он в телеграм-канале.

Сегодня Бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжёлого вооружения. За проголосовало 586 депутатов, против — 100, семь воздержались.

Опрос показал, что половина немцев выступает против поставок тяжёлых вооружений Украине
Опрос показал, что половина немцев выступает против поставок тяжёлых вооружений Украине

Ранее министр финансов ФРГ Линднер потребовал поставлять Киеву тяжёлое вооружение. Также он призвал как можно быстрее отказаться от поставок российских энергоресурсов, однако сам скептически отнёсся к вероятности введения немедленного эмбарго.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Оксана Попова
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