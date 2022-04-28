Осудивший "Операцию Z" Лазарев "переобулся" и решил выступить "Za Россию" в Липецке, а его заменили Басковым

С начала специальной военной "Операции Z" по защите территорий Донбасса мир российского шоубиза разделился. Одни всячески поддерживают родину и её защитников, как, например, Николай Расторгуев и Денис Майданов. Другие сохраняют нейтралитет и отмалчиваются — так поступает, в частности, Филипп Киркоров, высказавшийся лишь в поддержку Виктора Медведчука. Третьи выступают против, а четвёртые, что называется, "переобуваются в полёте" — сначала делают, потом думают и идут на попятную.

В конце февраля Сергей Лазарев резко высказался об "Операции Z", пост был очень эмоциональным. Позже артист снёс свои размышления, но все мы знаем — что написано пером, не вырубишь топором, — в Сети сохранились скриншоты. В итоге певец перестал появляться в онлайне и общаться с подписчиками. На связь вышел, лишь когда появились сообщения о его якобы отъезде из РФ. Исполнитель поспешил заверить, что информация эта лживая, сам он русский, никогда этого не стыдился и искренне любит Россию. Когда страсти, казалось, поулеглись, выяснилось, что Лазарев 29 апреля вместе с певицей Жасмин выступит в Липецке в рамках музыкально-патриотического марафона "Za Россию". Тут-то и пришло время настоящим патриотам напомнить, что на таком концерте Сергею не место. Вот что написали пользователи:

"Они же уехали и выставили чёрный квадрат против спецоперации? С каких это пор эти "звёзды" выступают в поддержку Донбасса? Деньги закончились? Кто их вообще пустил", — Наталия Тишакова.

"Почему именно эти, не поддержавшие, будут выступать "Zа Россию"? У нас много настоящих актёров-патриотов! А этим действительно в Донбасс бы сначала съездить, узнать про 8 прошедших лет", — Андрей Алексеев.

Сергей Лазарев должен был выступить в Липецке на концерте "Za Россию", но в последний момент его заменили на Николая Баскова. Афиша © VK / ig_artamonov48

И сегодня стало известно, что на завтрашнем концерте певца заменит Николай Басков. Дело в том, что общественники из Липецкой области учли высказывания Лазарева и предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР, а также дать интервью журналистке Анне Голембовской. Девушка покинула Донецк в 2014-м, после начала карательной операции украинской армией. Сергей в последний момент отказался от этого предложения, заметили в пресс-службе обладминистрации.

"Учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности, было принято однозначное решение — отменить выступление артиста в Липецке. Его заменит певец Николай Басков", — пресс-служба администрации Липецкой области.