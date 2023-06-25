10 анонимных историй от россиян, которых до сих пор не отпустили муки совести

"Раньше каждые выходные мы с отцом ездили в магазин закупаться жратвой на неделю. Докатили тележку к машине, загрузили всё в багажник. Я села вперёд и уставилась в телефон. Тут в моё окно постучалась бабуля старенькая-старенькая, что-то говорила всё… Я небрежно отмахнулась, мол, "нам ничего не надо, и вообще — идите отсюда". Зато папа выскочил из машины, расспросил у неё всё, подвёз до подъезда и помог дотащить пакеты. Прошло лет пять уже, а зажравшейся сволочью чувствую себя до сих пор. Стыдно((".

"Мой первый визит к психологу был в первом классе, когда учительница попросила написать на бумажке, чего мы больше всего боимся, а после подойти к ней и сжечь. Что-то типа тренинга, где все детские страхи уходят. Просто надо было видеть её лицо, когда я схватила со стола зажигалку и подошла к страшной, по моему мнению, однокласснице. Стыдно перед ней до сих пор".

"Я очень хотела велик. Как раз заканчивался учебный год. Папа пообещал мне его, если окончу без троек. Тогда у нашей семьи вообще не было денег. Жили на мамину зарплату, училась я в дорогой частной школе, и денег хватало лишь на минимум, потому что у папы начались проблемы с бизнесом. Я купила новый дневник и подделала оценки. До сих пор стыдно, ведь тройки у меня всё же были. Тогда папа продал что-то из своих вещей и купил мне самый крутой в районе велик. Мне до сих пор не хватает смелости признаться…"

Гиф © Giphy

"У меня есть кот. Лет 5–6 назад я очень сильно поругалась с мамой. Когда она вышла из кухни, кот запрыгнул на тумбу и стал мяукать. А я, долбаная истеричка, швырнула его на пол. Кот с диким рёвом убежал под кровать, еле как его вытащили. В итоге оказался перелом задней лапы. Несколько месяцев мучительно лечили перелом, но всё закончилось удачно. На вопрос мамы: "Как это получилось?" — отвечала, что он просто спрыгнул с тумбы. Столько лет прошло, а я до сих пор не призналась. Очень стыдно. Я овца".

"Было мне лет шесть–семь, покупала в киоске жвачку. Незнакомый дядя после меня купил шоколадку и отдал её мне. Он не маньяк, отдал просто так. У нас тогда в семье сладкое было только по праздникам. Со страхом и одновременно с радостью я съела эту шоколадку сама, не поделилась ни с мамой, ни с сестрой.

Сейчас у меня своя семья. Когда родила, попала в ужасное положение. Из всего нас с ребёнком вытащили мои сестра и мама. Сейчас продолжают всячески помогать. А мне до сих пор стыдно за ту шоколадку и мою жадность".

Гиф © Giphy

"Мой отец — алкаш, променявший семью и работу на бутылку водки. Знали бы вы, как я его ненавижу. В очередной его запой, когда ему опять стало плохо, я, уставшая от его "предсмертных страданий", в сердцах сказала, чтобы он подыхал уже скорее. Что он, в принципе, и сделал. Он умер, а у меня эти слова до сих пор стоят в ушах. И ненавижу его, и стыдно".

"Мой дом рядом с почтой. Однажды в детстве гуляли возле неё с двумя непутёвыми подружками. А там ящик большой висит, куда люди письма скидывают. Смотрим, а он не заперт, три письма лежат. Мы хвать их и побежали за кусты читать. Не знаю, зачем мы это сделали, стыдно до сих пор. Там такие письма были… Все длинные и от руки, естественно, одно страниц на 10 было; кто-то писал, как у них дела, поздравлял с праздниками… А адресаты их так и не получили. И не по вине почты".

"В детстве у мамы закончились все деньги, жили бедно, а у меня остались мои "карманные". Мама попросила в долг и обещала вернуть в двойном размере, а я не дала. Сидели два дня без хлеба... Стыдно до сих пор".

Гиф © Giphy

"Как-то раз, когда ещё учились в школе, мы с подругой решили прикольнуться над соседом: пошли в магазин, купили шоколадный глазированный сырок, рулон туалетной бумаги и обмазали его машину, из бумаги бантики на ручки и щётки привязали. Кто же знал, что этим вечером он улетел на море на две недели. Когда приехал, над ним ржал весь двор. Он был в бешенстве, обещал найти и оторвать головы этим подонкам. Прошло лет 12, мы хорошие друзья, а я до сих пор боюсь признаться, стыдно и страшно".