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25 июня, 07:44

Вдова Юдашкина спустя полтора месяца после смерти модельера улетела в Дубай

Вдова Юдашкина улетела из России в Дубай к дочери и внукам

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина улетела из России в Дубай. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях, опубликовав фото с внуками.

"Прилетела к внукам", — написала Юдашкина.

Марина Юдашкина с внуками. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

Марина Юдашкина с внуками. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

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Единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. В 2016 году супруги впервые стали родителями, у них появился на свет сын, которого назвали Анатолий-Авраам. В 2018-м Галина Юдашкина родила ещё одного мальчика, ему дали имя Аркадий-Аарон. А в июле прошлого года у пары родилась девочка Агата-Ариелла.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.

Галина Юдашкина дала обещание отцу спустя 40 дней после его смерти

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

Иван Косицын
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