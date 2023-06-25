Вдова Юдашкина спустя полтора месяца после смерти модельера улетела в Дубай
Вдова Юдашкина улетела из России в Дубай к дочери и внукам
Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина улетела из России в Дубай. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях, опубликовав фото с внуками.
"Прилетела к внукам", — написала Юдашкина.
Марина Юдашкина с внуками. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina
Единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. В 2016 году супруги впервые стали родителями, у них появился на свет сын, которого назвали Анатолий-Авраам. В 2018-м Галина Юдашкина родила ещё одного мальчика, ему дали имя Аркадий-Аарон. А в июле прошлого года у пары родилась девочка Агата-Ариелла.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. За несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием.
Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina