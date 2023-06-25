Вдова Юдашкина спустя полтора месяца после смерти модельера улетела в Дубай

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина улетела из России в Дубай. Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях, опубликовав фото с внуками.

Единственная дочь Юдашкиных замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. В 2016 году супруги впервые стали родителями, у них появился на свет сын, которого назвали Анатолий-Авраам. В 2018-м Галина Юдашкина родила ещё одного мальчика, ему дали имя Аркадий-Аарон. А в июле прошлого года у пары родилась девочка Агата-Ариелла.