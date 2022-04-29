Басурин: Заблокированные на "Азовстали" боевики не предпринимают попыток прорыва

Тем не менее националисты не сидят сложа руки и стараются разведать обстановку, чтобы попробовать пробиться с территории предприятия.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинские националисты в настоящее время не предпринимают попыток прорыва.

"Попыток прорыва нет", — сказал Басурин в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.