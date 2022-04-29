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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 10:11
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Басурин: Заблокированные на "Азовстали" боевики не предпринимают попыток прорыва

Тем не менее националисты не сидят сложа руки и стараются разведать обстановку, чтобы попробовать пробиться с территории предприятия.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинские националисты в настоящее время не предпринимают попыток прорыва.

"Попыток прорыва нет", — сказал Басурин в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал
Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", пытаются разведать обстановку для попыток прорыва с территории завода. По его словам, националисты не ведут огонь, но и не сидят "сложа руки".

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ТАСС / Петр Ковалев

Николь Вербер
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