Басурин: Заблокированные на "Азовстали" боевики не предпринимают попыток прорыва
Тем не менее националисты не сидят сложа руки и стараются разведать обстановку, чтобы попробовать пробиться с территории предприятия.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинские националисты в настоящее время не предпринимают попыток прорыва.
"Попыток прорыва нет", — сказал Басурин в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", пытаются разведать обстановку для попыток прорыва с территории завода. По его словам, националисты не ведут огонь, но и не сидят "сложа руки".
ТАСС / Петр Ковалев