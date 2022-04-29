Житель Старобельска рассказал о загадочной смерти сына после вызволения из концлагеря "Айдара"
По его словам, тело мужчины обнаружили в автомобиле с включённым двигателем, убийц никто не искал, хотя их в тот день мог видеть сосед.
Николай Цыганок рассказал, как айдаровцы пытали его сына. Видео © Telegram / SHOT
Николай Цыганок из Старобельска рассказал SHOT о пытках, которым бойцы "Айдара" подвергали его сына Юрия за то, что тот не хотел мириться с нацизмом на Украине.
В 2014 году молодой человек выступил организатором референдума в Старобельске за выход из состава Незалежной. После чего айдаровцы схватили его и бросили в одну из нелегальных тюрем. Это было подвальное помещение бывшего колбасного цеха на местном предприятии.
"Каждый день проводили пытки, расстреливали, били. Били в основном по пяткам, чтобы синяков не было. По голове. Куда я ни обращался — в милицию, в СБУ, в прокуратуру, — говорили решать вопрос самому, потому что если они туда пойдут, то будут сами в этой яме сидеть", — поделился Николай.
Ему удалось вызволить сына из концлагеря в колбасном цеху за взятку. Но он не стал отказываться от своих убеждений и продолжил осуждать нацизм, вспоминает мужчина. В 2020-м Юрий погиб при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли в машине с включённым двигателем, а стоящих за преступлением никто даже не стал искать. При этом сосед видел, что перед обнаружением Юрия из его двора вышли двое неизвестных.
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