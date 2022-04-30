Американский лётчик назвал единственный истребитель, способный "выжить" в небе над Украиной

По его словам, данные с датчиков этого воздушного судна вкупе с другими источниками информации позволяют оперативно определять местонахождение радаров противника.

Выжить в небе над Украиной под силу лишь истребителю пятого поколения F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin. Об этом пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на рассказ лётчика-испытателя Билли Флинна.

По его словам, данная модель — настоящий прорыв и огромный скачок вперёд в сравнении с более старыми истребителями советской разработки. Причём целью создания F-35 Lightning II были действия в условиях работающих систем противовоздушной обороны (ПВО). Благодаря данным с датчиков американского самолёта вкупе с другими источниками информации можно оперативно определять местонахождение радаров противника, считает лётчик-испытатель.