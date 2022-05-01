В Луганске артисты встали на защиту Донбасса, сменив службу в театре на военную

Режиссёр учреждения признался, что никогда бы в жизни не подумал, что его коллега возьмёт в руки автомат, но уверен, что после участия в боевых действиях каждый мужчина изменится в лучшую сторону.

Режиссёр и один из артистов театра рассказали о своих впечатлениях и дальнейших планах. Видео © Telegram / SHOT

Сотрудники Луганского академического музыкально-драматического театра встали на защиту Донбасса в качестве добровольцев. Актёры и режиссёры занимаются подвозом боеприпасов для своих товарищей на передовой. Об этом они рассказали телеграм-каналу SHOT.

"Когда видишь, как в щепки разлетается дом, вылетают стёкла, гибнут люди... Вопрос перед тобой встаёт: что конкретно ты сделал, чтобы внести лепту для защиты своего города?" — признался актёр Александр Редя.

Он добавил, что каждый день им приходится "ходить под пулями и свистами ракет" недалеко от места, где прогремел взрыв снаряда.

Как признался режиссёр театра Анатолий Яворский, он никогда в жизни не подумал бы, что его коллега возьмёт в руки автомат и все будут так переживать друг за друга. Он добавил, что после участия в боевых действиях каждый мужчина изменится в лучшую сторону.