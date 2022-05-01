В Луганске артисты встали на защиту Донбасса, сменив службу в театре на военную
Режиссёр учреждения признался, что никогда бы в жизни не подумал, что его коллега возьмёт в руки автомат, но уверен, что после участия в боевых действиях каждый мужчина изменится в лучшую сторону.
Режиссёр и один из артистов театра рассказали о своих впечатлениях и дальнейших планах. Видео © Telegram / SHOT
Сотрудники Луганского академического музыкально-драматического театра встали на защиту Донбасса в качестве добровольцев. Актёры и режиссёры занимаются подвозом боеприпасов для своих товарищей на передовой. Об этом они рассказали телеграм-каналу SHOT.
"Когда видишь, как в щепки разлетается дом, вылетают стёкла, гибнут люди... Вопрос перед тобой встаёт: что конкретно ты сделал, чтобы внести лепту для защиты своего города?" — признался актёр Александр Редя.
Он добавил, что каждый день им приходится "ходить под пулями и свистами ракет" недалеко от места, где прогремел взрыв снаряда.
Как признался режиссёр театра Анатолий Яворский, он никогда в жизни не подумал бы, что его коллега возьмёт в руки автомат и все будут так переживать друг за друга. Он добавил, что после участия в боевых действиях каждый мужчина изменится в лучшую сторону.
Ранее пленный британский наёмник предостерёг англичан от участия в боях на Украине. Он участвовал в боях в составе группы из семи человек. В итоге националисты были разбиты, а иностранец получил ранение и сложил оружие.
Telegram / SHOT