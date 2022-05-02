Политолог Михайлов заявил о стремлении Армии РФ закрыть котлы в Донбассе

Специальная военная операция идёт по намеченному плану, а Минобороны выдаёт сухие и чёткие доклады, подкрепляя достижения Вооружённых сил видеозаписями с успешными выполнениями задач, добавил он.

Вооружённые силы России стремятся закрыть котлы в Донбассе, о которых ранее говорили эксперты. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, чьи слова приводит телеканал "360".

"Очередной брифинг Минобороны прежде всего говорит о полномерном уничтожении вражеской техники: вражеских ракетных установок, летательной техники и боевой авиации. <…> В основном идёт уничтожение на передовой, в Донбассе. Это говорит о том, что Российская армия готовится закрыть "котлы", которые предсказывались экспертами", — сказал специалист.

По словам политолога, Российская армия щадит наземные силы и больше занимается артподготовками и уничтожением сверху, нанося высокоточные удары по объектам и технике ВСУ. Украинские беспилотники уничтожаются в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, где Киев пытается проводить разведку, добавил Михайлов.

При этом он заметил, что попытки военных Украины как-то противодействовать ВС РФ оказываются бесплодными, однако недооценивать ВСУ всё же не стоит, ведь в их рядах работают генералы НАТО. Но это не мешает российскому штабу переигрывать их, уточнил эксперт.

"По итогам брифинга мы видим, что уничтожен очередной истребитель — МиГ-29. О чём это говорит? О том, что у Украины, конечно, есть техника, но с каждым днём её становится всё меньше", — сказал он.

Всё происходящее идёт по намеченному плану, заверил Михайлов. Ежедневно Минобороны выдаёт сухие и чёткие доклады, а не бравурные заявления, подкрепляя их видеозаписями с успешными выполнениями боевых задач. Эти доклады просто-напросто разрушают мифы о якобы неспособности российских военных наносить те или иные удары, уверен политолог.