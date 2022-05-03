Жительница Мариуполя рассказала, как месяц выживала в подвале с годовалым сыном-инвалидом

Женщина подчеркнула, что спасла семью именно Российская армия, помогали чеченцы, а украинцы "тупо в голову" расстреливали и насиловали женщин и детей.

Эвакуированная жительница Мариуполя Ирина рассказала, как на протяжении месяца выживала в подвале с годовалым сыном-инвалидом, спасаясь от зверств украинских военных. Подробностями женщина поделилась в беседе с телеканалом "360".

"Мы месяц вместе с мужем просидели в подвале 14-й школы Орджоникидзевского района. Украинские войска не помогали, их не было просто. Даже воды нам не дали. Они бегали там где-то, стреляли — мы слышали", — рассказала Ирина.

Женщина подчеркнула, что спасла семью именно Российская армия, помогали чеченцы, а украинцы "тупо в голову" расстреливали и насиловали женщин и детей. Военнослужащие ДНР эвакуировали Ирину и её сына в Новоазовск 24 апреля, через три дня мальчика забрали в больницу, а сейчас ребёнок снова находится с мамой.

На данный момент женщина вместе с сыном эвакуированы в Макеевку в ДНР, её муж и брат остались в Бердянске. Ирина добавила, что квартира семьи и документы сгорели.