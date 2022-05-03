Гумкоординатор ООН: Эвакуированных с "Азовстали" доставили в Запорожье

Организация готова повторить операцию, а также сделать это во всех других районах Украины, где происходят интенсивные боевые действия, уточнила Оснат Лубрани.

Гуманитарный конвой с людьми, эвакуированными с территории завода "Азовсталь", прибыл в Запорожье. Об этом заявила гумкоординатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

"Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье", — сказала она.

Лубрани выразила обеспокоенность, что на предприятии могут оставаться другие гражданские, и добавила, что организация готова повторить операцию по их эвакуации, а также сделать это во всех других районах Украины, где происходят интенсивные боевые действия.

"С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта", — уточнила Лубрани.

В пресс-службе Международного комитета Красного Креста уточнили, что в ходе пятидневной операции территорию "Азовстали" покинули несколько десятков человек. По пути к колонне присоединились люди на частных автомобилях. В результате 3 мая более 100 человек, в том числе и раненые, добрались до Запорожья, другие вышедшие с предприятия отправились в иные места, однако эти перемещения гражданских в МККК не организовывали и не координировали.