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Опубликовано 3 мая 2022, 14:25

Гумкоординатор ООН: Эвакуированных с "Азовстали" доставили в Запорожье

Организация готова повторить операцию, а также сделать это во всех других районах Украины, где происходят интенсивные боевые действия, уточнила Оснат Лубрани.

Гуманитарный конвой с людьми, эвакуированными с территории завода "Азовсталь", прибыл в Запорожье. Об этом заявила гумкоординатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

"Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье", — сказала она.

Лубрани выразила обеспокоенность, что на предприятии могут оставаться другие гражданские, и добавила, что организация готова повторить операцию по их эвакуации, а также сделать это во всех других районах Украины, где происходят интенсивные боевые действия.

"С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта", — уточнила Лубрани.

"Нас военные не выпускали": Минобороны публикует видео эвакуации гражданских с "Азовстали"
"Нас военные не выпускали": Минобороны публикует видео эвакуации гражданских с "Азовстали"

В пресс-службе Международного комитета Красного Креста уточнили, что в ходе пятидневной операции территорию "Азовстали" покинули несколько десятков человек. По пути к колонне присоединились люди на частных автомобилях. В результате 3 мая более 100 человек, в том числе и раненые, добрались до Запорожья, другие вышедшие с предприятия отправились в иные места, однако эти перемещения гражданских в МККК не организовывали и не координировали.

Ранее в Минобороны сообщили, что военные РФ и ДНР уничтожают огневые точки "Азова" и ВСУ на "Азовстали". Националисты смогли перегруппироваться во время эвакуации с территории завода мирных жителей в течение двух предыдущих дней.

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Сайт Международного комитета Красного Креста

Артур Лапсаков
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