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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 16:39
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Макрон заявил Путину о готовности содействовать достижению понимания ради мира

В докладе Елисейского дворца уточняется, что французский лидер также вновь заявил о "необходимости прекращения огня" на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе сегодняшней беседы с главой РФ Владимиром Путиным заявил о готовности помочь в достижении договорённостей ради восстановления мира.

"Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам телефонного разговора двух президентов.

В докладе Елисейского дворца уточняется, что Макрон также вновь заявил о "необходимости прекращения огня" на Украине.

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Напомним, телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся сегодня, 3 мая. Путин поздравил Макрона с победой на выборах, также стороны обсудили Украину. Российский президент заверил коллегу, что Москва готова к продолжению переговоров с Киевом. По данным французского телеканала BFM, их беседа длилась более двух часов.

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Getty Images / Jeff J Mitchell

Ирина Фальке
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