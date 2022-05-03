Макрон заявил Путину о готовности содействовать достижению понимания ради мира

В докладе Елисейского дворца уточняется, что французский лидер также вновь заявил о "необходимости прекращения огня" на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе сегодняшней беседы с главой РФ Владимиром Путиным заявил о готовности помочь в достижении договорённостей ради восстановления мира.

"Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам телефонного разговора двух президентов.

В докладе Елисейского дворца уточняется, что Макрон также вновь заявил о "необходимости прекращения огня" на Украине.