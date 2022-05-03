Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе

Не менее важны сотрудничество с гуманитарными организациями и предоставление эвакуированным гражданам права выбирать место проживания, добавил французский лидер.

Глава Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным высказал озабоченность сложившейся в Мариуполе и Донбассе ситуацией. Об этом сообщается в опубликованном по итогам переговоров коммюнике.

"Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода "Азовсталь", которая началась на днях", — говорится в заявлении администрации французского лидера.