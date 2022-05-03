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Регион
Опубликовано 3 мая 2022, 17:44

Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе

Не менее важны сотрудничество с гуманитарными организациями и предоставление эвакуированным гражданам права выбирать место проживания, добавил французский лидер.

Глава Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным высказал озабоченность сложившейся в Мариуполе и Донбассе ситуацией. Об этом сообщается в опубликованном по итогам переговоров коммюнике.

"Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода "Азовсталь", которая началась на днях", — говорится в заявлении администрации французского лидера.

В документе на сайте Елисейского дворца уточняется, что Макрон подчеркнул "важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным гражданам права выбирать место проживания" согласно международному гуманитарному праву.

Инаугурация президента Франции Макрона состоится 7 мая
Инаугурация президента Франции Макрона состоится 7 мая

Напомним, телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся сегодня, 3 мая. Путин поздравил Макрона с победой на выборах, также стороны обсудили Украину. Российский президент заверил коллегу, что Москва готова к продолжению переговоров с Киевом, однако напомнил об игнорировании Евросоюзом военных преступлений ВСУ. По данным французского телеканала BFM, беседа президентов Франции и РФ длилась более двух часов.

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Getty Images / Kay Nietfeld - Pool

Ирина Фальке
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