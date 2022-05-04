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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 12:24
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Эксперт Простаков обвинил Киев в попытке создать "нацию-манкурта" для борьбы с Россией

По его оценке, сейчас украинские власти отчаянно пытаются вычеркнуть всё советское культурное и историческое наследие, связанное с РФ.

Истинно героические личности несут угрозу для выдуманной истории Украины, именно поэтому власти Незалежной стирают всё историческое наследие, связанное с Россией. Такое мнение высказал военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков в беседе с РИА ФАН.

"Для страны, выбравшей героями Мазепу и Бандеру, фигуры вроде Петра Первого и Жукова выглядят немым укором. Они напоминают, что территория Украины была частью великого исторического процесса, а не обителью местечковых предателей. Для воспитания антироссийских настроений, на которое нацелен Киев и западные кураторы, это недопустимо", ― считает он.

По мнению эксперта, киевские власти хотят создать "нацию-манкурта", которая будет направлена только на борьбу с Россией. Сейчас украинские власти отчаянно пытаются вычеркнуть всё советское культурное и историческое наследие, связанное с РФ. Специальная военная операция на Украине для них, по словам Простакова, — удобный момент для воплощения этих планов. Однако он убеждён, что в Киеве в любом случае перешли бы к их выполнению, даже если бы спецоперация не состоялась.

На Украине демонтировали очередной памятник Пушкину
На Украине демонтировали очередной памятник Пушкину

Лайф сообщал, что в украинском городе Ровно демонтировали памятник на могиле Героя Красной армии. Сотрудники ЖКХ снесли сооружение с танком. А ранее плиты с инициалами героев яростно уничтожил местный житель. А в городе Черновцы демонтировали два советских памятника. В том числе была снесена скульптура "Красноармейцы в бою".

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Getty Images / Serhii Nuzhnenko / Pacific Press / LightRocket

Оксана Попова
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