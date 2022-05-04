Политолог Шаповалов счёл "некрасивой историей" тайные поставки Швецией оружия Украине

Стокгольм давно проводит антироссийскую политику, в том числе присоединившись к санкциям, и всё это делается на фоне заявлений о своей нейтральной позиции.

Тайные поставки Швецией вооружения Украине, несмотря на её нейтральный статус в конфликте, — это очень некрасивая история, которая демонстрирует несоблюдение Стокгольмом норм международного права. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Другие страны, которые, в отличие от Швеции, не считаются нейтральными, совершенно явно, не скрывая, делают эти поставки вооружения. Швеция же делает это скрытно. Это свидетельствует о тех нравах, которые сейчас существуют в шведской политике. Конечно, это свидетельствует о том, что никакого нейтрального статуса в Швеции нет. Нынешние заявления о том, что Швеция собирается вступить в НАТО, — не более чем демагогия, потому что и так Швеция на стороне НАТО уже", — пояснил он.

Аналитик напомнил, что Стокгольм также присоединился к антироссийским санкциям, тем самым поставив под вопрос свою "нейтральность". Выходит, шведские политики обманывают сограждан. Рассказывая с трибун о том, что страна не принимает ничью сторону, фактически они проводят действия недружественного для Москвы характера, говорит политолог.

"Кроме того, Швеция постоянно на протяжении многих последних лет всячески осуществляет информационные антироссийские диверсии, заявляя о каких-то враждебных по отношению к Швеции действиях со стороны России, которые на самом деле не имеют места под собой", — добавил Шаповалов.