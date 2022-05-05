Минобороны РФ: Украинские чиновники присваивают гумпомощь и перепродают её населению

В МО РФ отметили, что подобные незаконные действия демонстрируют истинное "лицо" властей страны, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины.

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области чиновники военных администраций присваивают гуманитарную помощь, предназначенную для гражданских, после чего продают её мирному населению. О многочисленных случаях подобного характера рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для её последующей перепродажи местному населению", — сказал он.

Как уточнил Мизинцев, подобные случаи могут стать причиной прекращения международными организациями поставок гуманитарной помощи. Именно такое решение ранее приняло румынское представительство Международного комитета Красного Креста после того, как в Одесской области были зафиксированы массовые хищения гумпомощи. По словам генерал-полковника, все эти факты отражают истинное отношение властей страны к судьбе собственного народа.