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Опубликовано 4 мая 2022, 23:21
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Минобороны РФ: Украинские чиновники присваивают гумпомощь и перепродают её населению

В МО РФ отметили, что подобные незаконные действия демонстрируют истинное "лицо" властей страны, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины.

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области чиновники военных администраций присваивают гуманитарную помощь, предназначенную для гражданских, после чего продают её мирному населению. О многочисленных случаях подобного характера рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для её последующей перепродажи местному населению", — сказал он.

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Как уточнил Мизинцев, подобные случаи могут стать причиной прекращения международными организациями поставок гуманитарной помощи. Именно такое решение ранее приняло румынское представительство Международного комитета Красного Креста после того, как в Одесской области были зафиксированы массовые хищения гумпомощи. По словам генерал-полковника, все эти факты отражают истинное отношение властей страны к судьбе собственного народа.

Ранее Лайф сообщал, что украинские боевики расстреляли колонну беженцев, есть погибшие и раненые. Людей обстреливали со стороны украинского блокпоста около посёлка Старый Салтов Харьковской области. Мирным гражданам приходилось выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

Ещё две фуры из Подмосковья прибыли с гумпомощью в Донецк
Ещё две фуры из Подмосковья прибыли с гумпомощью в Донецк
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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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