Следователи СК России обнаружили останки мирного жителя в драмтеатре Мариуполя

Найденные фрагменты тела были отправлены на дальнейшие исследования. Работы по осмотру места происшествия продолжаются.

В драматическом театре Мариуполя, который был подорван 16 марта украинскими военными, обнаружили останки человека. По предварительным данным, погибший был мирным жителем. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

Сотрудники Следственного комитета России обследовали разрушенное здание после происшествия. В полуподвальном помещении под сценой они нашли останки человека, который погиб в результате взрыва. От него осталось несколько костей, похожих на рёбра, и фрагмент мягких тканей. Сейчас всё это отправлено на экспертизу. Следователи продолжают работы по осмотру места происшествия.