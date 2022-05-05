Сенатор Климов сравнил азовцев с террористами из-за предложения обменять людей на еду

Их просьба об обмене из расчёта 15 заложников на тонну продуктов — очередное свидетельство того, что на заводе удерживается большое количество мирных жителей, считает он.

Предложение боевиков с "Азовстали" об обмене гражданских на еду весьма похоже на блеф. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, данные заявления националистов — очередное свидетельство того, что на территории "Азовстали" удерживается большое количество мирных жителей, а запасы продовольствия подходят к концу. Климов подчеркнул, что данная тактика является абсолютно "обычной террористической историей". Он напомнил, что террористы при захвате объектов всегда начинали переговоры с требований. В случае с "Азовсталью" боевики понимают, что находятся в окружении и иного выбора у них нет.