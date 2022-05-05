Сенатор Климов сравнил азовцев с террористами из-за предложения обменять людей на еду
Их просьба об обмене из расчёта 15 заложников на тонну продуктов — очередное свидетельство того, что на заводе удерживается большое количество мирных жителей, считает он.
Предложение боевиков с "Азовстали" об обмене гражданских на еду весьма похоже на блеф. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, данные заявления националистов — очередное свидетельство того, что на территории "Азовстали" удерживается большое количество мирных жителей, а запасы продовольствия подходят к концу. Климов подчеркнул, что данная тактика является абсолютно "обычной террористической историей". Он напомнил, что террористы при захвате объектов всегда начинали переговоры с требований. В случае с "Азовсталью" боевики понимают, что находятся в окружении и иного выбора у них нет.
"Неоднозначная история, потому что, может быть, это такой вариант блефа — показать, что у нас тут такой большой "обменный фонд". Но это пусть специалисты разбираются. С позиции такой общечеловеческой, нормальной, это поведение абсолютно террористическое", — заключил сенатор.
Напомним, нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на еду. По свидетельствам тех мирных жителей, кто смог вырваться на свободу, укрывшимся на комбинате боевикам не хватает продуктов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил данные заявления с требованиями террористов в Сирии.
ТАСС / Ковалёв Пётр