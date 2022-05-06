СКР начал расследование из-за вызова на допрос в Киев Матвиенко, Медведева и Шойгу
В повестках от ГП Украины оговаривается, что они должны явиться в правоохранительные органы 16, 17 или 18 мая.
Следственный комитет РФ выяснит, кто из украинских чиновников инициировал допрос нескольких высокопоставленных российских политиков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Кроме того, будут установлены лица, которые безосновательно возбудили уголовные дела в отношении граждан России.
"Украинские правоохранители по надуманным основаниям принимали процессуальные решения о возбуждении уголовных дел в отношении российских депутатов, сенаторов, преподавателей образовательных организаций, журналистов и других граждан", — сказано в сообщении. В производстве у российских следователей находится уже 14 уголовных дел по таким фактам.
Напомним, Генпрокуратура Украины вызвала на допрос спикера СФ РФ Валентину Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу. В повестках оговаривается, что российские политики должны явиться 16, 17 или 18 мая. Также ведомство просит прибыть директора ФСБ Александра Бортникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Ранее на Украине завели уголовное дело против 419 депутатов Госдумы России.
ТАСС / Артём Геодакян