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Опубликовано 6 мая 2022, 11:05
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СКР начал расследование из-за вызова на допрос в Киев Матвиенко, Медведева и Шойгу

В повестках от ГП Украины оговаривается, что они должны явиться в правоохранительные органы 16, 17 или 18 мая.

Следственный комитет РФ выяснит, кто из украинских чиновников инициировал допрос нескольких высокопоставленных российских политиков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Кроме того, будут установлены лица, которые безосновательно возбудили уголовные дела в отношении граждан России.

"Украинские правоохранители по надуманным основаниям принимали процессуальные решения о возбуждении уголовных дел в отношении российских депутатов, сенаторов, преподавателей образовательных организаций, журналистов и других граждан", сказано в сообщении. В производстве у российских следователей находится уже 14 уголовных дел по таким фактам.

Напомним, Генпрокуратура Украины вызвала на допрос спикера СФ РФ Валентину Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу. В повестках оговаривается, что российские политики должны явиться 16, 17 или 18 мая. Также ведомство просит прибыть директора ФСБ Александра Бортникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Ранее на Украине завели уголовное дело против 419 депутатов Госдумы России.

На Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников
На Украине возбудили дело против Захаровой и двух российских военачальников
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ТАСС / Артём Геодакян

Оксана Попова
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