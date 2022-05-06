СКР начал расследование из-за вызова на допрос в Киев Матвиенко, Медведева и Шойгу

В повестках от ГП Украины оговаривается, что они должны явиться в правоохранительные органы 16, 17 или 18 мая.

Следственный комитет РФ выяснит, кто из украинских чиновников инициировал допрос нескольких высокопоставленных российских политиков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Кроме того, будут установлены лица, которые безосновательно возбудили уголовные дела в отношении граждан России.