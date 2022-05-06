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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 10:57
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Песков ответил на вопрос о новом приказе Путина по штурму "Азовстали"

Пресс-секретарь российского лидера переадресовал вопрос журналистов в Минобороны для получения подробностей и прочих деталей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, чтобы приказ президента РФ отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе был изменён.

"Мне неизвестно ни о каких изменениях. По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — сказал он журналистам в ответ на вопрос, известно ли ему о каких-либо изменениях в приказе отменить штурм завода по состоянию на 6 мая.

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Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие, а также гражданских, по заявлениям Киева, находящихся на комбинате. Однако украинская сторона также неоднократно срывала гумпаузы.

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Александр Юнашев
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