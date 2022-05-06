Песков ответил на вопрос о новом приказе Путина по штурму "Азовстали"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, чтобы приказ президента РФ отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе был изменён.

"Мне неизвестно ни о каких изменениях. По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны", — сказал он журналистам в ответ на вопрос, известно ли ему о каких-либо изменениях в приказе отменить штурм завода по состоянию на 6 мая.