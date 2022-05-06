Житель Херсонской области рассказал, как бойцы ВСУ сломали ему рёбра из-за флага РФ

Украинские вояки посчитали мужчину "российским агентом", после чего вызвали на разборки и избили. Выбраться потерпевшему удалось чудом. Он добежал до военных ВС РФ, которые ему оказали помощь.

Александр Катрич из Херсонской области рассказал о зверствах ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Жителю села Новоалександровка Херсонской области бойцы ВСУ сломали рёбра и угрожали отрезать пальцы, когда нашли в магазине его жены российский флаг. Александр Катрич рассказал свою историю SHOT, назвав украинских националистов зверями.

"Два вэсэушника пришли, сказали, что поговорить хотят. Ну я пошёл... Вышли оттуда человека четыре, и сразу по голове. Потом по рёбрам колотить. Бил по вискам. Кулаками. Потом взял автомат и приставил к голове. Затвором щёлкнул, я закрыл глаза. И говорит: "Я тебя убью, ты российский агент!" — поделился он.

По словам мужчины, украинские вояки не просто били, но и пытались давить психологически. Они угрожали отрубить пальцы, оскорбляли, завязывали глаза и затыкали рот. После издевательств Катрича оставили связанным в подвале. Ему удалось освободить руки от скотча и бежать. На российском блокпосту он попросил помощи у военных ВС РФ. Мужчину доставили в санчасть, где выяснилось, что рёбра сломаны.

"Не воюйте, пожалуйста, с мирными жителями. Хочется воевать — воюйте с военными. Мирные жители вам ничего не сделали", — со слезами обратился Катрич к ВСУ.