Премьер Финляндии: Решение о вступлении страны в НАТО могут принять в ближайшее время

Санна Марин уверена, что из-за спецоперации на Украине Финляндия "больше не сможет продолжать отношения с Россией такие, как прежде".

Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Санна Марин в интервью крупнейшей японской деловой газете Nikkei ("Никкэй").

"Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", — приводятся слова финского премьера в переводе ТАСС.