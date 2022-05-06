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Опубликовано 6 мая 2022, 12:39

Премьер Финляндии: Решение о вступлении страны в НАТО могут принять в ближайшее время

Санна Марин уверена, что из-за спецоперации на Украине Финляндия "больше не сможет продолжать отношения с Россией такие, как прежде".

Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Санна Марин в интервью крупнейшей японской деловой газете Nikkei ("Никкэй").

"Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", приводятся слова финского премьера в переводе ТАСС.

Политик также выразила уверенность в том, что из-за спецоперации на Украине Финляндия "больше не сможет продолжать отношения с Россией такие, как прежде".

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Напомним, Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия в свою очередь предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что страны намерены одновременно подать заявку на присоединение к НАТО уже в середине мая.

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Pixabay

Алексей Берковиц
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