"Думала, не выживу": Spiegel удалила видео со спасённой с "Азовстали" украинкой из-за "неправильной" версии

Женщина рассказала в ролике, что националисты не выпускали мирных жителей с территории предприятия во время эвакуации.

Немецкое издание Spiegel удалило со своего информресурса видео с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, эвакуированной при помощи российских военных с последнего пристанища боевиков нацбатов в Мариуполе — завода "Азовсталь".

В трёхминутном ролике под названием "Я думала, что я не выживу" украинка рассказала, что представители батальона "Азов" не выпускали мирных жителей с территории предприятия во время эвакуации, потому что "беспокоились о безопасности" людей. Как отметили в издании, причиной удаления видео стали "расхождения в содержании", которые были выявлены позднее.

"Мы временно удалили видео со страницы из-за несоответствий содержания, которые были выявлены впоследствии. Spiegel получила видеоматериал от информационного агентства Reuters и сейчас выясняет с ним этот вопрос. Затем мы опубликуем новые результаты здесь", — говорится в сообщении издания.