В СФ поддержали мнение посла Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Сенатор Джабаров подчеркнул, что если Хельсинки вступят в альянс, то потеряют дружественный статус с Москвой. Такие действия власти Финляндии предпринимают не в пользу своего народа и отношений с РФ.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров поддержал заявление посла России в Канаде Олега Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В беседе с RT он отметил, что Стокгольм всегда следовал политики альянса.
"Я абсолютно согласен с мнением нашего посла. Швеция хоть и была нейтральной страной, однако всегда следовала в русле политики НАТО и западных стран", — сказал Джабаров.
Он также отметил, что россияне тепло относились к гражданам Финляндии, которые постоянно приезжали в РФ. Также между этими странами были взаимовыгодные, очень тесные экономические связи. По словам сенатора, Москва рассчитывала на дружественный настрой Финляндии по отношению к России, поэтому относилась к ней "как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера".
"Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Она не может состоять в НАТО и считать себя дружественной России. Очень жаль. Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений", — подчеркнул Джабаров.
Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По словам дипломата, если США и членам альянса удастся убедить их отказаться от мирного образа жизни, это превратит Северную Европу в ещё один потенциальный театр военных действий.