В СФ поддержали мнение посла Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Сенатор Джабаров подчеркнул, что если Хельсинки вступят в альянс, то потеряют дружественный статус с Москвой. Такие действия власти Финляндии предпринимают не в пользу своего народа и отношений с РФ.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров поддержал заявление посла России в Канаде Олега Степанова о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В беседе с RT он отметил, что Стокгольм всегда следовал политики альянса.

"Я абсолютно согласен с мнением нашего посла. Швеция хоть и была нейтральной страной, однако всегда следовала в русле политики НАТО и западных стран", — сказал Джабаров.

Он также отметил, что россияне тепло относились к гражданам Финляндии, которые постоянно приезжали в РФ. Также между этими странами были взаимовыгодные, очень тесные экономические связи. По словам сенатора, Москва рассчитывала на дружественный настрой Финляндии по отношению к России, поэтому относилась к ней "как к другу, без каких-либо планов агрессивного характера".

"Став членом НАТО, Финляндия потеряет такой статус. Она не может состоять в НАТО и считать себя дружественной России. Очень жаль. Мне кажется, что это не в пользу народа Финляндии и не в пользу наших отношений", — подчеркнул Джабаров.