Расмуссен посоветовал Швеции и Финляндии вступать в НАТО "именно сейчас"

Вместе с тем политик пояснил: даже если заявка этих стран будет рассматриваться как срочная, процедура вхождения в альянс может занять несколько месяцев.

Швеции и Финляндии стоит начать вступление в Североатлантический альянс именно сейчас, пока Россия "занята" военной спецоперацией на Украине. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить [в НАТО] именно сейчас, когда [президент России Владимир] Путин занят чем-то ещё", — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.