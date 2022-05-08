Расмуссен посоветовал Швеции и Финляндии вступать в НАТО "именно сейчас"
Вместе с тем политик пояснил: даже если заявка этих стран будет рассматриваться как срочная, процедура вхождения в альянс может занять несколько месяцев.
Швеции и Финляндии стоит начать вступление в Североатлантический альянс именно сейчас, пока Россия "занята" военной спецоперацией на Украине. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить [в НАТО] именно сейчас, когда [президент России Владимир] Путин занят чем-то ещё", — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.
Вместе с тем он пояснил: даже если заявка этих двух стран будет рассматриваться как срочная, процедура вхождения всё равно может занять несколько месяцев. Документы должны пройти через парламенты всех стран – участниц НАТО, только после этого они могут быть ратифицированы альянсом.
Лайф напоминает, что, по данным СМИ, Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже этим летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия же предупредила государства о последствиях вступления в альянс.
ТАСС / АР