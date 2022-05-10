Посол Антонов: Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам

Дипломат отметил, что специальная военная операция на Украине — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью нанести упреждающий удар.

Москва не могла отдать Донбасс на растерзание неонацистам. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приёме по случаю Дня Победы. На мероприятии присутствовали в том числе послы и другие старшие дипломаты ряда республик бывшего СССР.

"Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии", — заявил посол РФ.

Он отметил, что защита Отечества остаётся важной задачей для России. Антонов добавил, РФ столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей.

"Наши воины — наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне — сражаются за Родину и благополучие сограждан", — сказал Анатолий Антонов.