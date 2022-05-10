Посол Антонов: Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам
Дипломат отметил, что специальная военная операция на Украине — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью нанести упреждающий удар.
Москва не могла отдать Донбасс на растерзание неонацистам. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, выступая на приёме по случаю Дня Победы. На мероприятии присутствовали в том числе послы и другие старшие дипломаты ряда республик бывшего СССР.
"Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии", — заявил посол РФ.
Он отметил, что защита Отечества остаётся важной задачей для России. Антонов добавил, РФ столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей.
"Наши воины — наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне — сражаются за Родину и благополучие сограждан", — сказал Анатолий Антонов.
Как сообщал Лайф, ранее заместитель постпреда РФ ООН Дмитрий Полянский заявил, что были конкретные планы ударов по России с территории Украины. Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция была упреждающей. Россия начала её в полном соответствии с 51-й статьёй Устава ООН.
ТАСС / Денис Акишев