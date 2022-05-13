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Опубликовано 13 мая 2022, 00:43

Псаки заявила, что США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

При этом представитель американской администрации заметила, что Североатлантический альянс носит оборонительный характер и не угрожает России.

Власти США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они решат их подать. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединённые Штаты поддержат заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор", — отметила во время брифинга представитель американской администрации.

По словам Псаки, Вашингтон готов оказать Хельсинки и Стокгольму необходимую поддержку на период вступления в Североатлантический альянс. Она добавила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России. Так Псаки отреагировала на реакцию Москвы на возможность вступления Швеции и Финляндии в военный блок.

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"Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнёрами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Как уточнила Псаки, Штаты сохраняют приверженность принципу открытых дверей НАТО и поддерживают стремление любой страны присоединиться к этому альянсу.

Ранее Джен Псаки уже заявляла, что США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не сделает континент более безопасным.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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