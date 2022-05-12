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Опубликовано 12 мая 2022, 20:48
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РИА "Новости": Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области

Несколько вспышек было видно в небе над окрестностями Терновой, находящейся рядом с Волчанском, слышны звуки артиллерийской и миномётной стрельбы.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели в Харьковской области рядом с российской границей. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что несколько вспышек наблюдалось в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска. Вероятно, несколько целей были сбиты, однако пока не известно, о каких именно объектах идёт речь. Также сообщается, что в тех же районах слышны звуки артиллерийской и миномётной стрельбы.

СМИ: Силы ПВО России сбили две ракеты над Херсоном
СМИ: Силы ПВО России сбили две ракеты над Херсоном

Ранее ВС РФ уничтожили под Харьковом украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США. Также за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Юлия Коновалова
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