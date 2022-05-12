РИА "Новости": Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области

Несколько вспышек было видно в небе над окрестностями Терновой, находящейся рядом с Волчанском, слышны звуки артиллерийской и миномётной стрельбы.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели в Харьковской области рядом с российской границей. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что несколько вспышек наблюдалось в небе над окрестностями Терновой из расположенного неподалёку Волчанска. Вероятно, несколько целей были сбиты, однако пока не известно, о каких именно объектах идёт речь. Также сообщается, что в тех же районах слышны звуки артиллерийской и миномётной стрельбы.