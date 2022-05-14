Publico: Имущество Абрамовича стоимостью €10 млн заморожено в Португалии
По данным издания, инициатором процедуры стал МИД этой страны. Российский бизнесмен пытался продать недвижимость в городе Кинта-ду-Лагу в феврале.
Власти Португалии 25 марта заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича. Стоимость этого имущества оценили в десять миллионов евро, оно находится в городе Кинта-ду-Лагу.
Как пишет газета Publico, инициатором заморозки выступил МИД Португалии.
В феврале португальский банк Caixa Geral de Depositos обратил внимание на ипотечную заявку на сумму €10 миллионов. Заёмщиком был гражданин Великобритании. Продавцом недвижимости, на приобретение которой бралась ипотека, выступала компания Millhouse Views LLC, относящаяся к холдингу Millhouse LLC, владельцем которой является Абрамович.
Лайф напоминает, в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной. Позднее представитель Кремля сообщил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации на переговорах с Незалежной во дворце Долмабахче в Стамбуле, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.
ТАСС / Сергей Карпухин