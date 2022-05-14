Publico: Имущество Абрамовича стоимостью €10 млн заморожено в Португалии

По данным издания, инициатором процедуры стал МИД этой страны. Российский бизнесмен пытался продать недвижимость в городе Кинта-ду-Лагу в феврале.

Власти Португалии 25 марта заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича. Стоимость этого имущества оценили в десять миллионов евро, оно находится в городе Кинта-ду-Лагу.

Как пишет газета Publico, инициатором заморозки выступил МИД Португалии.

В феврале португальский банк Caixa Geral de Depositos обратил внимание на ипотечную заявку на сумму €10 миллионов. Заёмщиком был гражданин Великобритании. Продавцом недвижимости, на приобретение которой бралась ипотека, выступала компания Millhouse Views LLC, относящаяся к холдингу Millhouse LLC, владельцем которой является Абрамович.