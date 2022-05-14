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Опубликовано 14 мая 2022, 22:58

Publico: Имущество Абрамовича стоимостью €10 млн заморожено в Португалии

По данным издания, инициатором процедуры стал МИД этой страны. Российский бизнесмен пытался продать недвижимость в городе Кинта-ду-Лагу в феврале.

Власти Португалии 25 марта заморозили регистрацию права собственности на недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича. Стоимость этого имущества оценили в десять миллионов евро, оно находится в городе Кинта-ду-Лагу.

Как пишет газета Publico, инициатором заморозки выступил МИД Португалии.

В феврале португальский банк Caixa Geral de Depositos обратил внимание на ипотечную заявку на сумму €10 миллионов. Заёмщиком был гражданин Великобритании. Продавцом недвижимости, на приобретение которой бралась ипотека, выступала компания Millhouse Views LLC, относящаяся к холдингу Millhouse LLC, владельцем которой является Абрамович.

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Лайф напоминает, в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной. Позднее представитель Кремля сообщил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации на переговорах с Незалежной во дворце Долмабахче в Стамбуле, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Артем Порвин
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