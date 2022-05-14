Сына "полевого лекаря" лидера УПА Шухевича задержали под Харьковом

При обыске у Веретенченко была изъята различная нацистская атрибутика и литература, прославляющая националистов.

Российские силовики задержали под Харьковом сына "полевого лекаря" лидера УПА* Романа Шухевича — Виктора Веретенченко. Это удалось сделать в городе Волчанске.

Как пишет РИА "Новости", у потомка националистов были изъяты не только соответствующая атрибутика и литература, прославляющая идеи УПА, но и бюсты их лидера Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В квартире Веретенченко нашли семейные артефакты, а именно жестяной молитвенник кустарного окопного производства с изображением немецкого пистолета-пулемёта, датированный 1943 годом. Отец задержанного получил этот предмет в награду за участие в рядах УПА. Виктор Веретенченко признался, что также поддерживал идеи националистов, и подтвердил, что ему известно о приказе украинским врачам о намеренном нанесении телесных повреждений российским солдатам, если последние попадут в плен.

Лайф напоминает, ранее ВС РФ уничтожили под Харьковом украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США. Также за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники.