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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 03:13
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Посол ЛНР Мирошник заявил, что Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены

По словам дипломата, командиры тербатов стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Остальные в раздумьях смотрят на "Азовсталь", пытаясь увидеть свою участь.

В Луганской Народной Республике под контролем Украины осталось только два города — Северодонецк и Лисичанск, скоро они окажутся в котле, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что именно поэтому украинские боевики из этих населённых пунктов смотрят на сценарий, разворачивающийся с заводом "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждёт.

"В Северодонецке и Лисичанске смотрят на "Азовсталь" в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле и выбираться из "треугольника" будет уже поздно", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

По его мнению, об этих настроениях в офисе Владимира Зеленского знают, а также понимают, как сильно может такая ситуация испортить "картинку". Поэтому, по сообщениям источников, разрешают командирам "специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия, — вплоть до расстрелов". В то же время, пишет посол ЛНР, вероятность массовой реализации жёстких мер не так высока.

"Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе "Азовсталь" будет поставлена жирная точка", — резюмировал Мирошник.

Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска
Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска

Ранее Лайф писал, что войска ЛНР пытаются отрезать от снабжения украинских боевиков в Лисичанске. Националисты уже оттеснены за территорию Попасной, но продолжают вести обстрелы. Народная милиция наступает, не оставляя им места для манёвра.

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Telegram-канал / Родион Мирошник

Арина Родионова
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