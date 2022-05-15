Посол ЛНР Мирошник заявил, что Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены

По словам дипломата, командиры тербатов стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Остальные в раздумьях смотрят на "Азовсталь", пытаясь увидеть свою участь.

В Луганской Народной Республике под контролем Украины осталось только два города — Северодонецк и Лисичанск, скоро они окажутся в котле, считает посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что именно поэтому украинские боевики из этих населённых пунктов смотрят на сценарий, разворачивающийся с заводом "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы понимать, что их ждёт.

"В Северодонецке и Лисичанске смотрят на "Азовсталь" в раздумьях: собирать чемоданы или плести лапти? Всем адекватным ясно, что и Северодонецк, и Лисичанск не сегодня, так завтра окажутся в прочном котле и выбираться из "треугольника" будет уже поздно", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

По его мнению, об этих настроениях в офисе Владимира Зеленского знают, а также понимают, как сильно может такая ситуация испортить "картинку". Поэтому, по сообщениям источников, разрешают командирам "специальные меры воздействия на тех, кто мыслит о сложении оружия, — вплоть до расстрелов". В то же время, пишет посол ЛНР, вероятность массовой реализации жёстких мер не так высока.

"Сами командиры стремятся улизнуть вместе с колоннами, уходящими в сторону Славянска и Краматорска. Через несколько дней результаты таких страхов должны проявиться, особенно это станет заметно, если на кейсе "Азовсталь" будет поставлена жирная точка", — резюмировал Мирошник.