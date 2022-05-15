Начальник СИЗО в Херсоне заявил, что бунт заключённых спланировала СБУ

По его словам, целью украинской спецслужбы была дестабилизация ситуации в городе, а также дискредитация действующей военно-гражданской администрации.

Бунт в следственном изоляторе Херсона — результат деятельности Службы безопасности Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

В беседе с РИА "Новости" он высказал мнение, что результатом бунта должно было стать бегство заключённых. Затем в городе должна была дестабилизироваться ситуация, а действующая военно-гражданская администрация была бы дискредитирована.

"Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года. Мой позывной "Гурон". Куратором является Сипливый Андрей", — сказал Гуряков.

Приказ на выпуск заключённых из камер Гуряков получил от своего бывшего куратора Сипливого ещё 11 мая. Однако ситуация накалилась и вышла из-под контроля.

"После того как они начали штурмовать КПП № 1, сотрудниками охраны было применено оружие. Сперва были выстрелы вверх, после на поражение, в результате чего погиб один заключённый", — сказал собеседник агентства.

Бунт удалось подавить лишь после звонка военной комендатуре. Тогда в СИЗО прибыли сотрудники российских правоохранительных органов.

"Кураторы прояснили, что это необходимо для того, чтобы осуждённые вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию", — пояснил мотивы этой акции Гуряков.